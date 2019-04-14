今晚大甲盃格鬥「白狼」再現？「阿北」4字回應

2019-04-14 16:07

〔記者張聰秋／花壇報導〕大甲媽遶境活動今天第7天，鑾轎進入彰化縣，今晚駐駕彰化市永樂街天后宮，因鑾轎起駕經過彰化市，中華統一促進黨總裁、人稱「白狼」張安樂接轎、抬轎引發爭議與暴動，今晚「白狼」會不會2度現身，一路跟隨鑾轎遶境的台北市長柯文哲4字回答，「我不曉得！」

人稱「阿北」、「柯P」的台北市長柯文哲，騎單車一路跟隨，沿路香客看到柯文哲的身影，高喊「阿北！加油」，今天下午，柯文哲比大甲媽鑾轎提早抵達花壇中庄福安宮，幕僚提前在廟前廣場架設活動舞台，讓柯文哲與民眾、香客互動。

柯文哲贈送在場等著跟他拍照、且排隊久候的民眾、香客，每人1包平安麵，隊伍中有人帶著柯文哲著作的書本，以及象徵「包中」的包子、肉粽前來，也有民眾拍照同時對柯文哲喊加油，場面熱絡。

媒體問及柯文哲，對於民進黨和國民黨總統初選，廝殺激烈，會不會對他有利？對此，柯文哲指出，看政治不用太嚴肅，輕鬆看待為宜，他的政治理念是逐一解決每項問題，有問題就解決日後就沒有大問題，好比各行各業各有其卡住的地方，這些卡卡的地方，累積起來就會讓國家轉不動，如果可以每天聽到一些消息，就把它解決掉，這樣整個國家就會慢慢越來越健康。

柯文哲一路跑遍宮廟，藍綠地方人士刻意保持距離，柯文哲說，「這也沒什麼關係啦！他參加遶境參香活動，不需要為難有政治背景的人物，他個人也沒有刻意去找他們。

美麗島電子報董事長吳子嘉評論柯文哲將在6月宣布參選明年總統大選，柯文哲四兩撥千金以「我自由自在做自己的事！」回應，不過，他透露，台北市政府團隊需要有新活水注入，最近會針對市府機要缺職，再舉辦海選，讓政治素人進入市府團隊，一來保持不斷創新的能力，同時不會被過去繁文縟節包袱，阻礙創新。

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