跟大甲媽進香 柯P「凍未條」改騎腳踏車

2019-04-09 19:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境，凌晨先行抵達雲林縣西螺福興宮，路上不時有民眾加油打氣、遞上補給食物，因體力恢復不足，今天下午起柯P團隊改以騎腳踏車方式繼續完成進香路程。

柯文哲參加大甲媽祖遶境，大多利用夜間行進比進香隊伍的速度還快，今天凌晨先行抵達雲林縣西螺福興宮，柯P急行軍在短短27小時內走逾70公里，精神毅力相當驚人，但看得出柯P本人滿臉倦容，走路一跛一跛相當疲憊。

因體力恢復速度不足，柯文哲下午從西螺福興宮騎車南下，到虎尾時特別拜訪虎尾厝沙龍，也在參加大甲媽祖進香的前立委王麗萍特別趕回書店接待柯P一行人，品嚐虎尾限定版的甘蔗拿鐵並贈送虎尾在地生產的甘蔗酒，柯P也買了「明治維新」等書，羨慕王麗萍擁有這麼高水準的豪華書店。

柯P和王麗萍及文化工作者蔣耀賢、商毓芳夫婦暢談台灣糖業歷史，對於糖廠文化也力主保留，並以台北市保留歷史建物為例，要求中央政府與台糖應該要大力反省並急起直追。

柯文哲受訪時雖頻頻大喊全身痠痛、累癱了，遇到民眾、店家要求合照、簽名，仍微笑面對，完全忘了疲累，沿途宮廟發現柯文哲也都邀他入廟參拜，在雲林布袋戲館時許多人開心和柯P合照，為他打氣加油，還有人高舉「總統」扇子和他拍照，幕僚人員忙著打圓場說，「柯P參加的是媽祖進香和政治無關」。

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