信眾喊「總統好」 柯文哲隨大甲媽遶境抵新港

2019-04-09 23:54

〔記者王善嬿／新港報導〕台北市長柯文哲參與大甲媽祖遶境活動，下午改騎腳踏車，進度超前，今晚7點50分到新港奉天宮參拜，現場信眾爭相看「阿北」，高喊「總統好」，柯文哲參拜致詞表示，此次參與大甲媽祖遶境，是為了還願，上香祈求風調雨順、國泰民安；他對是否參選總統仍未鬆口。

柯文哲原預計今晚10點多才到新港，因中午體力不支，改騎腳踏車繼續後續行程，果然進度超前，晚間6點50分就與幕僚抵達嘉縣新港鄉，先到鄉長林茂盛服務處吃晚餐休息，「小鎮醫師」陳錦煌、新港文教基金會董事長陳政鴻等也到場接待。

林茂盛表示，服務處今準備新港鴨肉羹及素食餐點讓柯文哲享用，不過柯只吃了一些素食，沒有特別聊什麼。

柯文哲晚間7點50分步行到奉天宮，由奉天宮董事長何達煌及董監事、林茂盛等人陪同參拜，受到信眾包圍迎接，還有人高喊「總統好」；柯文哲致詞表示，2014年曾參與大甲媽祖，感受到台灣的生命力、對他影響很大，此次為了還願再次參加，祈求風調雨順、國泰民安，也祝大家萬事如意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/