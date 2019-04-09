柯文哲大甲遶境改騎單車 王世堅酸：趕快結束鬧劇回議會備詢

2019-04-09 16:06

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲明天將赴議會施政報告，但柯今天請假參加大甲媽組遶境，還在媽祖前開粉絲見面會，且柯坦言自己橫紋肌溶解「為了趕路」遶境改騎腳踏車。對此，台北市議員王世堅呼籲，柯文哲趕快結束這場鬧劇，身體不支不要勉強，應適可而止，趕快停止到議會備詢；王還酸，「我們國家政教分離，不是政教合一。」

王世堅表示，即便他這麼跟柯文哲對立，還是跟柯講以身體為重，有健康身體才有可能有政治主張實現，雖然他覺得柯政治主張很瞎，但柯雄圖壯志要一統台灣政壇，沒有健康身體良好體力支撐，其實都只是空談，以柯60歲年紀，一切應該以身體為重，不要過度錯估自己的身體狀況去作秀。

對於柯文哲改騎腳踏車，王世堅說，不騎也可以，並呼籲柯趕快結束鬧劇，沒有人會在意，不要這麼勉強，尤其現在議會開議，施政報告是柯最優先重大任務，陪媽祖繞境與台北市政無關。他說，柯信仰媽祖是一回事，但應該適可而止，參加遶境的政治人物都是點到為止；他酸說，「我們國家政教分離，不是政教合一。」

談到柯文哲在媽祖前辦粉絲見面會？王世堅直言，這實在非常不好，這麼做對媽祖、所有信徒不敬。

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