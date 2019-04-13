盧秀燕遭冠名「賣國賊」 維基頁面開啟「半保護」模式

2019-04-13 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國和平統一促進會原定今（13）日在台中市舉辦促統論壇和遊行，申請獲台中市府核准，引起民眾不滿，有網友甚至將台中市長盧秀燕維基百科冠名「賣國賊」。「賣國賊」3字稍早前已被移除，維基百科認為盧秀燕的頁面「受到破壞」，因此也將頁面設成「半保護」模式，預計將維持到4月20日。

對於核准統促會遊行的台中市府遭到各界砲轟一事，台中市長盧秀燕昨夜在臉書PO文回應說，「集會遊行法是台中市政府與警察局唯一審核的標準」，只要遵守集會遊行法和中華民國相關法律，中市府和警局會依法保障集會和言論自由。不過多數網友不領情，紛紛砲轟盧秀燕，甚至將她的維基百科資料改成「盧秀燕 賣國賊」。

今天下午，盧秀燕的維基百科上「賣國賊」3字已被刪除，台中市政府表示，市府雖尊重言論自由，但此事已涉人身攻擊，不願看到惡意的公然侮辱，相信社會大眾會理性判斷，市府將保留法律追訴權。

此外，維基百科也認定盧秀燕的頁面受到破壞，將依據處理方針開啟半保護模式，在此模式中，所有匿名以及非自動確認使用者都無法編輯頁面，半保護模式將持續7日，到4月20日5點49分為止。

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