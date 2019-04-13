盧秀燕維基照片遭加註「賣國賊」新聞局：保留法律追訴權

2019-04-13 17:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國和平統一促進會等親中共團體，申請舉辦「支持統一」遊行，台中市警局核准引發爭議，台中市長盧秀燕還以憲法保障言論自由，來解釋核准原因，有人發現盧秀燕的維基百科照片，竟被人加註「賣國賊」，不過，今天午後已經刪除，恢復原本的照片，對此，台中市政府新聞局長吳皇昇說，這已涉及人身攻擊，市府尊重言論自由，但不願看到公然侮辱，市府保留法律追訴權。

統促會等團體雖已取消遊行，但仍餘波蕩漾，許多人把矛頭對準台中市長盧秀燕，抨擊她放縱紅色勢力滲透台灣，把台中市當政治籌碼送給紅色勢力，盧秀燕今天於臉書撰文「中華民國法律是唯一的標準」，指「支持統一」遊行符合法律，她搬出大法官釋憲445號，指政府不得預審集會遊行的內容，市府要保障言論自由，但此說仍無法杜絕質疑聲浪。

維基百科中，關於盧秀燕的介紹，今天上午被網友修改照片，於盧秀燕的大頭照片中加註「賣國賊」三個大字，不過，中午後已刪除，對此，新聞局長吳皇昇說，這個涉及人身攻擊，市府雖尊重言論自由，但不願看到惡意的公然侮辱，市府相信社會大眾會理性判斷，市府也保留法律追訴權。

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