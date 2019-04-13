不容中國統戰侵門踏戶 綠營痛批：盧秀燕包庇！

2019-04-13 12:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕中國和平統一促進會原要在中市舉辦促統論壇和遊行，市議會民進黨團今（13日）質疑市長盧秀燕包庇，強調不容中國統戰侵門踏戶，在台中撒野，要求盧向市民道歉並表態是否支持一國兩制？並呼籲市民挺身參加反制促統大遊行，捍衛台中人尊嚴。

統促會申請獲准13日於中市舉辦「宣揚九二共識，支持和平，支持統一」遊行，市議會民進黨團為此召開記者會批評，統促會濫用台灣自由，在親中的盧秀燕市府包庇下舉辦大遊行，協助宣傳「一國兩制台灣方案」，引發社會怒火。

黨團總召李天生說，這是中國統戰侵門踏戶，在台中的土地上撒野，想要顛覆台灣民主自由的基石，全體國人都無法接受，盧秀燕既然允許遊行，是否支持一國兩制，應該說清楚，並為核准遊行引起社會對立向市民道歉。

與會議員也說，台灣是主權獨立的國家，不容國、共兩黨製造紛亂，幫助中國併呑台灣，同時呼籲台中市民不要姑息容忍，全民站出來為台灣出聲，並反對市政府出借場地，提供親中及中國團體舉辦「國學之美」旗袍展示活動，要求撤銷活動許可，避免引發紛爭。

民進黨團成員決議參加下午在舊台中火車站舉行的「413護台抗中！反制統促大遊行」，展現捍衛台中人尊嚴的決心，並高喊盧秀燕停止賣台、盧秀燕下台謝罪的口號，質疑她是台灣的台中市長？還是中華人民共和國的台中市長？要求盧停止賣台，支持反侵略、反併呑。

市府新聞局長吳皇昇回應，民主社會包容不同理念與聲音，但不允許違法情事發生，民進黨團議員刻意進行政治操作和解讀，市府為此表達遺憾，但藍綠對抗分明，社會氛圍被刻意製造對立，忘卻民主多元價值的真諦，令人唏噓。

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