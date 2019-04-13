統促遊行是言論自由？ 本土社團：「侵門踏戶」一定反制

2019-04-13 15:03

〔記者歐素美／台中報導〕中國和平統一促進會原訂舉行「一國兩制、和平統一」遊行，台中市府指是「基於保障人民集會及言論自由核准依法申請遊行」，908台灣國總部總會長周崇德表示，中國和平統一促進會就是共產黨，就是違法，市府不應核准其遊行；扁聯會理事長郭正典並表示，統一遊行是「侵門踏戶」，執政者已濫用「言論自由」。

中國和平統一促進會原訂今天下午舉行「一國兩制、和平統一」遊行，因武統學者李毅被遣返，今天上午11點向市警局申請取消遊行，並發表聲明指出「為顧及社會秩序、參與者之安危」，決定暫停舉辦今天的所有活動。

908台灣國總部總會今天號召本土社團發起反制，今天下午在台中市政府前廣場高喊「反併吞、顧台灣」。908台灣國總部總會長周崇德表示，中國和平統一促進會取消遊行應該與武統學者李毅被遣返有關，因為群龍無首、沒有主題，失去意義，一方面他們也怕，因為看到908動員全國總會及本土社團反制而產生畏懼。

周崇德說，「台灣、中國，一邊一國」，分界線非常清楚，中國和平統一促進會會舉辦遊行是故意挑釁，台灣人就要團結，表達憤怒，凸顯及宣導「反併吞、顧台灣」的理念，絕對不能讓他們這麼做。並強調，中國和平統一促進會是共產黨，就是違法，市府不應核准其遊行，即日起只要共產黨舉辦任何活動，908絕對反制。

扁聯會理事長郭正典也指出，中國和平統一促進會舉辦遊行是「侵門踏戶」，而非言論自由，「利用我們的民主、法制、自由，糟踏我們」，這太過份，執政者已濫用「言論自由」，在台灣喊要統一、要併吞，不是言論自由，根本是侵門踏戶。

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