統促遊行不辦了！網友：大快人心

2019-04-13 12:01

［記者許倬勛／桃園報導］極力鼓吹武統台灣的中國學者李毅，受親共團體邀請來台，因言行有違法之嫌，昨被移民署強制遣返，近期不得來台。稍早統促會也發出聲明，表示原訂於今日在台中舉辦的「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」遊行活動將停止，讓網友直呼大快人心。

稍早桃市議員王浩宇在臉書揭露中國和平統一促進會的聲明，其中一段話乍看合理、實則荒謬，「台灣為民主言論之地，本會惟謀兩岸人民和平，共尋美好生活而已」。網友酸說，在民主之地鼓吹極權、在和平之地推廣武統，一則聲明重打嘴巴，真不容易。

統促會聲明中提到，為顧及社會秩序、參與者安危才決議停辦，讓王浩宇忍不住疾呼：「爽！統一遊行，不辦了。」引來網友齊讚聲，感謝這段時間頻關注此事的王浩宇「護台有功」。

李毅因來台言行有違法之嫌，昨被移民署強制遣返、短期內無法再來台，他在準備遣返時還用微信大放厥詞，放話說：「等韓國瑜當選，就有機會再踏足台灣。」

王浩宇說，李毅的立場鮮明，就是想藉由軍力吞噬台灣，而藍營竟選擇與這款人站在一塊，卻對戰機掠過、兩岸和平統一遊行緘默或護航，賣台的人究竟是誰，真相早就大白。

「台灣要跟中共統一嗎？中華民國要消失嗎？明年1月11日，我們可以一起做決定」，王浩宇說，李可以輕鬆見到中華民國前總統馬英九，還能開心合照，暴露國民黨淪為中共同路人，要選民擦亮眼睛，維護自由與民主。

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