盧秀燕維基百科被冠「賣國賊」 中市府保留法律追訴權

2019-04-13 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國和平統一促進會原定今（13）日在中市舉辦促統論壇和遊行，申請獲台中市府核准，引起民眾不滿，有網友甚至將台中市長盧秀燕維基百科大頭照改成「盧秀燕 賣國賊」。對此，台中市政府表示將對此惡意中傷行為「保留法律追訴權」。

今天下午，盧秀燕的維基百科上「賣國賊」三字已被刪除。

中國和平統一促進會原定今天在台中市舉辦「和平統一大遊行」，民團為此也發起「413護台抗中！反制統促大遊行」因應，後來統促會緊急發布聲明「因故」取消活動。

核准統促會遊行的台中市府因此遭到各界砲轟，台中市長盧秀燕昨夜也在臉書PO文回應，「集會遊行法是台中市政府與警察局唯一審核的標準」，只要遵守集會遊行法和中華民國相關法律，中市府和警局會依法保障集會和言論自由。不過多數網友不領情，紛紛砲轟盧秀燕，甚至將盧的維基百科資料改成「盧秀燕 賣國賊」。

台中市政府對此表示，雖然尊重言論自由，但不希望看到公然侮辱和片面的惡意攻擊行為，相信社會大眾會理性判斷此事；對於維基百科被竄改惡意中傷，將保留法律追訴權。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/