前法務部長邱太三捲關說疑雲 監委立案調查

2019-04-11 21:14

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園地檢署前檢察長彭坤業捲入關說疑雲，而後更爆出關說者是國安會首席諮詢委員、前法務部長邱太三，高檢署日前公布調查結果，認定彭確實受到邱關說，對此，監察委員林雅鋒、王美玉、高涌誠已申請自動調查，將就相關人員有無行政違失責任，及協商程序制度面的問題，進一步查明釐清。

監察院新聞稿指出，近日媒體報導，彭坤業接獲邱太三口頭陳情壢新醫院院長逃漏稅案後，指示促成認罪協商，引起社會關注。

監委表示，本案經法務部指示高等檢察署調查後，認彭坤業對於陳情案件及請託關說的處理，似有違「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」相關規定，且未依「公務員廉政倫理規範」規定，通知政風機構，其個案指揮監督權的行使，難認周延妥適。

此外，桃檢公訴組主任檢察官蔡正傑，自行指示檢察官協助原承辦檢察官處理公訴蒞庭相關事務，衍生誤會，亦非妥適。

監委指出，本案事涉司法風紀、人民對司法公正的信賴，及各地檢署進入協商程序有無一致性作法等問題。為正官箴，並建立完善的協商程序制度，已申請自動調查，將就相關人員有無行政違失責任，及協商程序制度面的問題，進一步查明釐清。

新聞稿指出，本案自3月媒體披露以來，3位委員立即指示監察業務處向法務部要求提出相關資料，至高檢署調查告一段落，即申請自動調查。

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