民進黨總統初選延後 翁章梁：共同決議共同承擔

2019-04-11 19:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁昨天參加民進黨中央黨部中執會，對於決定2020年總統選舉黨內初選時程延後，他今天表示，是大家「共同決議」、「共同承擔」，民進黨不是只有黨內初選，最重要的是要贏得2020年總統大選，因此，民進黨沒有分裂的本錢，延後總統初選時程是大家發揮高度智慧做出的決定。

翁章梁指出，會議一開始確實有一些不同意見的討論，有人主張延期，也有人主張不延期，不管延不延期，大家都認同總統黨內初選照常進行，也沒有人表示反對意見，經過中場休息討論後，認為最好的方式就是在立委初選作業完成後才進行初選，至於什麼時候舉行等細節，將交由中常會議決。

他說，這項議案是由中央黨部組織部站在初選時程思考角度提案建議，不是五人協調小組或各派系提出，如果初選依既有時程舉行，包括政見發表會、是否辯論、民調採何種方式等作業都來不及，因此，立委初選作業完成後再舉辦總統初選，是大家共同的決議。

翁章梁表示，會中也針對全民調究竟採互比或對比方式進行討論，互比方式最大的問題在於可能給予敵對政黨見縫插針、操作的空間，多數人較傾向採對比方式進行。

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