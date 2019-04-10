蔡英文：黨內初選不是「自我否定執政」的選擇

2019-04-10 18:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨中執會再度延長初選時程，蔡英文總統透過LINE官方帳號回應，強調這場初選，應該是「捍衛執政價值」的選擇，而不是「自我否定執政」的選擇。

蔡英文說，執政，是為了台灣前途的堅持，為了改革理念的實現。從她做總統第一天就知道，這條路會很艱辛，一定遍體鱗傷。她的傷口，當然是國民黨和反對者攻擊的破口，但是如果大家一起來捍衛執政的價值，歷史將會證明，因為堅持改革和主權，現在的傷口，將是未來公道評價的勳章。

她並說，這場初選，應該是「捍衛執政價值」的選擇，而不是「自我否定執政」的選擇。

蔡英文因此說，處理初選，黨的任何思考和做法，她都尊重。重點不是誰的輸贏，應該是以如何打贏大選、繼續執政為目標。因為黨是大家的，成敗興亡從不繫於一人一派，而是所有同志願意共同面對、集體承擔。

她還說，2008之前，出任民進黨主席或競選總統，從來不是她期待的人生選項，爭權謀位更不是蔡英文的個性。過去，當歷史的責任和使命擺在眼前，不管如何艱難，我不曾退縮怯戰。

蔡英文另提到，國家利益就是總統的任務，台灣只有一個，國家前途永遠大於政黨利益。今天她是身受人民託付的總統，很清楚自己最重要的責任是什麼：捍衛國家主權、捍衛執政價值、捍衛本土政權。做好總統每一天的工作，這就是她的任務。

蔡英文最後呼籲，支持執政、捍衛台灣的辣台派們，請跟著蔡英文一起，繼續堅定向前走！

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