民進黨總統初選民調 延至5/22後進行

2019-04-10 17:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選確定進入延長賽。民進黨中執會今無異議通過，總統初選民調作業延至5月22日立委初選作業完成後進行，詳細民調時間由將在日後中常會通過，期間，總統初選五人協調小組將繼續進行協調作業。民進黨秘書長羅文嘉會後表示，「今天決議是大家一起承擔、一起負責。」

中執會今經過近三個半小時激辯才達成結論，中間並有半小時中場休息。民進黨秘書長羅文嘉會後召開記者會說明，今天由民進黨主席卓榮泰報告總統初選五人協調小組這段時間各項協調和進行狀況，報告後，對於進一步作業狀況，也有熱烈討論，並在中間休息，進行意見交換。

羅文嘉表示，「今天不是誰正式提案」，而是民進黨組織部根據接下來總統初選流程提出建議，這建議在全體中執會都無異議下達成意見。為了促進黨內團結，在不停止初選機制、不改變原有流程下，延長協調時間，總統初選提名民調，在5月22日黨內立委提名作業後進行，但詳細民調時間由日後中常會通過。

羅文嘉也轉述卓榮泰在做成結論後的呼籲，這段時間不是讓大家對戰和對立，是要爭取協調時間和空間，任何強烈運作都將不利於協調，他再次公開呼籲，希望參與總統初選兩位當事人能夠約束支持者，不要在各種文字語言上互相攻擊對立，尤其要求所有黨職人員務必中立，也希望公職人員不要繼續做集體表態，希望大家公開呼籲支持者不要對立。

羅文嘉轉述表示，換句話說，民進黨將總統初選民調時間，調整在立委初選之後，這樣的調整是希望促進黨內團結，透過更多時間，爭取團結機會，而非在這段時間造成更多對立和對戰。

至於是否已告知總統蔡英文與前行政院長賴清德時程調整？羅文嘉回應，在休息時間，有透過與會中執委，若有管道可以告知當事人，他並不清楚兩位當事人怎麼看待和立場。

對於總統初選時程調整的考量，羅文嘉說，根據原有規劃，是在總統初選完成後，再完成立委初選，現在把兩者顛倒過來，比較符合幕僚作業單位民調作業的進行，因為不可能同時進行兩個民調，另外也是能維持原有精神，不改變機制、不改變流程，因此沒有明定民調時間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/