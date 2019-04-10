蔡英文：重點不在誰贏初選 而是打贏大選

2019-04-10

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選協調期將在週五截止，蔡英文總統昨召開記者會指她從未怯戰，但民進黨過去初選傷害歷歷在目，初選進入競爭階段，之後的大選是從來沒有贏過。所以這一局重點不在誰贏初選，而是怎樣打贏未來的大選。

從未怯戰 盼全黨團結拚勝選

蔡並強調，民進黨要對過去三年執政有信心，怎樣處理這一局，「正是攸關民進黨如何定義我們過去三年的執政」。

蔡英文說，為了給黨的協調小組多一些空間彈性，避免擦槍走火，所以她某種程度保持緘默，被說是怯戰，但她從來沒有怯戰的紀錄。從二○○八年困難的情境，到二○一六年的選舉，領導民進黨超過十年，她對黨最大的期待，就是團結而且能夠勝選，「怯戰，這個不是我的風格」。

蔡指出，二○一二年她參與總統提名初選，那時候同台競爭是現任行政院長蘇貞昌。那次民進黨大選沒贏，初選在那個時候帶來的負面效果是什麼？民進黨歷經一次次的總統大選，只要進入競爭性階段，大選就從來沒有贏過。

蔡英文說，打過初選的人都知道後果，問題確實不在候選人，候選人可以有君子之爭，可以釋懷，但真正問題是支持者間矛盾對立；如果我們一直在想初選，忘了大選才是重點，那麼初選的裂痕是歷歷在目，過程的傷害確實很大。

蔡表示作為現任總統，民進黨是執政黨，執政黨如何處理總統提名，「一定會影響國政、政府運作，也會影響政策實施」，及公務部門的軍心，所以她的立場是，第一，必須以團結為目標；第二，尋求勝選最大可能性，這樣才能延續執政理念；第三，將初選對現在的執政衝擊降到最低，這是她面對協調小組一貫態度，前天與賴清德會面中也是做這樣的表達。

面對未來 非個人使命感問題

面對的這一局，蔡英文強調，「確實不是個人使命感問題」，而是會牽動民進黨、台灣、國家的未來，所以全黨必要嚴肅以對。過去或許有人不適當放話，希望能適可而止，她也會約束幕僚注意。不論民調決勝負、協調提名，或有人講現任者優先，相信都只是過程，重點不在誰贏初選，而是怎樣打贏大選。

蔡認為，讓民進黨保持團結、爭取勝選最大可能性，這需要整個黨意志力的投入，不是她與賴前院長兩人之間的問題，這是全黨的事情。

蔡賴對黨內初選說法交鋒

蔡英文總統昨召開記者會指她從未怯戰，但民進黨過去初選傷害歷歷在目，初選進入競爭階段，之後的大選是從來沒有贏過。（記者王藝菘攝）

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