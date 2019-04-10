總統初選延後 賴清德：事前未徵詢我的意見

2019-04-10 18:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中執會，通過總統初選延至5月22日，對此，挑戰現任總統蔡英文的前行政院長賴清德在臉書表示，「此項決議，事前未徵詢我的意見，我身為黨員，對此改變，雖不認同，但當初決定參與初選，爭取國人支持，接棒承擔台灣責任時，我便知道未來會遭遇許多困難，不論黨內或黨外，我都會勇敢面對。」

行政院前院長賴清德子弟兵、立委林俊憲被問到中執會的決議，是否對賴清德不公平時回應，不會啦，今天有達成共識，中執會也算圓滿解決。

賴清德以「不畏橫逆 不改初衷 參選到底」做為標題，他指出，中執會通過提案延後初選時程，我深感遺憾，這已是中執會第二次修正、第三次公告，此舉是對民主進步黨的嚴重傷害，更否定自創黨以來我們所堅持的民主價值。

賴清德表示，初選向來是民進黨引以為傲的民主機制，也是與其他政黨一言堂式的封閉思考最大不同之處，無奈此刻卻被視為洪水猛獸，或被比喻為火車對撞，其實，可以藉由初選，激烈爭辯路線，可以競相提出不同的理念，「初選過後，我們仍會包容彼此，找到共識，團結一致，一起走向未來，共同承擔對台灣的責任。」

賴也說，此項決議，事前未徵詢他的意見，他身為黨員，對此改變，雖不認同，但當初決定參與初選，爭取國人支持，接棒承擔台灣責任時，他便知道未來會遭遇許多困難，不論黨內或黨外，他都會勇敢面對。

他最後表示，對國家、土地、人民的使命沒有改變，堅定走完民主程序的決心也沒有改變。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/