韓喊「台灣安全、人民有錢」賴清德：這些口號都寄望中國

2019-04-10 13:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜喊出「台灣安全、人民有錢」口號，前行政院長賴清德今日上YahooTV「鄉民大會」直播節目質疑，這些口號都寄望於中國，安全寄望中國、有錢也要寄望中國，這些都是矛盾的。

賴清德認為，所謂「貨出去」是要加入CPTPP，而非寄望於中國，他將堅定走完黨內初選程序，曾經在訪問上海講到台獨，「我怎會面對中國侵略時不敢嗆聲」，所以一定要團結台灣，現在統獨論辯和對立太嚴重，連帶對台灣沒有希望。

賴清德表示，未來有機會去美國訪問，會強化台灣在民主陣線地位，捍衛民主和人權普世價值，爭取美國印太對台灣的支持，這也符合美國的利益。

賴清德指出，今天台灣蓬勃發展和享有民主法治，對美國是有助益的，台灣如果被中國併吞或統一，第一島鏈將出現破口，如果台灣不保，或與中國簽訂和平協議，最終就是走到統一，都會危及亞太地區的和平。

賴也提及，上次在台南立委輔選，他和韓市長都是輔選角色，希望2020總統大選與韓來場君子之爭，「誰贏誰帶領國家，未來他有機會擔任台灣的總統，絕對會壯大台灣」。

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