民進黨決議延長總統初選 羅文嘉說明逐字紀錄在此

2019-04-10 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中執會今天下午決議將總統初選期程延長，將在5月22日之後進行民調，會後秘書長羅文嘉出面說明，公民記者林雨蒼也迅速公布逐字稿，提供正確資訊給外界參考。

以下為

羅文嘉：

不好意思讓大家久等了，因為今天中執會，正如大家所等待的，這個…開了很久，那接流程中執會召開的目的，是根據上一次中執會的決議，希望在4/10今天下物，再次召開中執會，來就目前民進黨總統提名初選作業有關協調、五人協調小組，進行的進度，向中執會做報告，所以今天由卓主席來向中執會提出五人小組在這段時間所做的各種協調的時間和進入的狀況，來向中執會報告。

那報告之後，也花了很熱烈的時間，來進行討論，對於接下來協調到目前為止，沒有具體…這個進一步的作業狀況之下，接下來民進黨應該怎麼樣進行很熱烈的討論。

後來，因為討論非常熱烈，所以後來我們暫時休息，那休息時間繼續再個別做一些意見交換，然後呢再開會的時候，最後達成了以下的共識。

那特別跟各位說明，這個共識基本上今天不是正式誰提案，而是由中央黨部組織部根據實際接下來總統提名初選作業流程來提出建議。這個建議最後在全體今天中執會，所有人都通過、都無異議、沒有反對意見下來達成以下意見。

為促進黨內團結，在不停止初選機制，不改變原有的流程原則下，延長協調時間。2020年總統提名初選民調，在立委初選作業後完成；作業完成後進行。後續有關詳細民調時間，會在日後中常會通過。

在最後卓主席也特別在大家無異議通過以上的結論之後，做了一段呼籲。

卓主席特別說，這段時間，不是讓大家對戰與對立，是要來爭取協調的時間與空間。所以任何強烈的運作，都將不利於協調。所以主席再次的公開呼籲，希望兩位當事人，參與總統初選的兩位當事人，能夠約束支持者，不要在各種文字、語言上互相攻擊對立。

尤其也要求，所有黨職工作人員，務必保持中立，也希望公職人員不要繼續做集體表態的動作。那希望能夠公開的大家都呼籲支持者能夠不要再對立。

換句話講，今天我們將針對初選民調時間，調整為再我們立委初選完成後再進行，的目的，是希望能夠促進黨內的團結。透過更多的時間來爭取團結的機會。那不是讓這段時間變成更多對立和更多的對戰。所以做這樣的呼籲，和今天所有人無異議同意以上的內容。特別再這邊向各位做，不知道各位有沒有問題？請。

記者提問：（聽不清楚）

羅文嘉：

根據我們已經公告表訂的立委初選完成作業時間，是五月22日，所以我們在5/22之後就要準備進行總統提名的民調作業了。

記者提問：（聽不清楚）

羅文嘉：

對，五人小組將繼續維持他們的協調，希望在最後…協調本來就是我們的流程之一，希望能夠繼續在這段時間，繼續協調雙方。

記者提問：

秘書長想請問一下，所以其實再13號、14號的政見發表，跟後續15號、17號的民調就整個往後言

羅文嘉：

對，往後言，是。

記者提問：

請問一下，我們是通過這樣決議的時候，有沒有再當下也通知兩位候選人…參選人？

羅文嘉：

呃，今天我們最後是因為沒有辦法直接來…這個…跟雙方聯繫，但我們有透過今天與會其他中執委成員，如果他們有管道，也能夠反映給兩位當事人。所以我們也並不清處兩位當事人他們怎麼看待和什麼立場。但是，中執會，民進黨中執會，大家有一個共同的，今天的共識，今天的事情，今天的決議是大家一起承擔，一起負責。

記者提問：

秘書長，今天中執會開了蠻久的，中間為什麼會開這麼久？是因為這邊有些討論，或是爭執嗎？或是有一些地方…

羅文嘉：

當然有些不同的意見，不同的意見要做交換，交換過程中若是沒有結論的時候，我們後來就先休息，在休息時間再繼續討論，所以開的比較久。

記者提問：

請問再這個部分是爭執…？

羅文嘉：

對不起，我不能做進一步的轉述，謝謝。

記者提問：

提案的訂定，做民調，基本上有點奇怪的，這樣子的轉折是不是跟我們說一下，是幕僚提案，還是有人說拿掉比較好？

羅文嘉：

ok，好，今天最後這個不是用提案來處理，就是在針對這個五人小組的協調報告案之後，由中央黨部的組織部來提出建議，那這個建議就是如同我剛才講的，不改變原有流程，不停止初選機制，但是把總統初選的民調時間跟立委初選民調時間做對調，原來立委初選時間前…原有是總統初選時間完成，就要進行立委初選，現在把兩個顛倒過來，把立委完成之後再進行總統初選，這也是因為我們幕僚作業單位覺得這樣子比較…第一個符合我們民調作業的進行，我們不可能同時進行兩個；那第二個覺得這樣比較…維持我們原有精神，不停止初選機制，不改變流程，基本上沒有明定時間，而是把立委初選的結束完就做總統的。就兩個對調的改變。

記者提問：

這次的總統階段…我們沒有一個現在的時間

羅文嘉：

因為今天時間來不及。

記者提問：

你剛剛提出有後座與會的中執委如果有管道反映給當事人…這是在中間休息時間就請他們反映給當事人？

羅文嘉：

呃，休息時間。

記者提問：

那他們休息完之後有回來，就是把當事人的…

羅文嘉：

呃，沒有。

好，不知道各位還有沒有問題？ok，如果沒有問題，感謝大家。謝謝。

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