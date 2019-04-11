蔡英文親訪臉書在台新總部 自爆這房間最讓她興奮…

2019-04-11 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（10日）在臉書指出，由於台灣言論自由、網路自由，尊重隱私和智慧財產權，包含臉書、亞馬遜、微軟與谷歌等外企紛紛加碼投資台灣，蔡總統也親訪Facebook在台灣的新辦公室，幫民眾「開箱」。

臉書全新台灣辦公室落腳台北南山廣場，並於今（11日）舉辦入厝活動。總統蔡英文昨獲邀搶先一睹臉書新總部內部，今天則在自己的臉書上發表#小英去哪裡影片，幫民眾「開箱」，揭開臉書新總部面紗，蔡總統表示，臉書台北辦公室裡的會議室，都以台灣特色命名，總統與在臉書旗下工作的台灣青年在「九份」會議室對談，他們之中有土生土長的台灣人，也有特地從海外返鄉就職。

蔡英文強調，打造一個讓台灣年輕人留鄉、返鄉，並且發揮長才的就業環境，是政府的責任，也是她的使命；在蔡政府上任後，推出「亞洲．矽谷推動方案」，獲得許多國際知名企業的響應，Facebook的余總經理向總統透露，他們在台灣擴大設立辦公室後，也準備擴大徵才。

蔡總統也爆料，參訪臉書辦公室最讓她興奮的地方，不是一些高科技的設備、也不是豪華的直播室，而是「泡麵區」。

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