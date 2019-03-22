粉專推政治人物「總裁系列」 媽媽網友大讚：全套我買了

2019-03-22 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲團「貓與邪佞的手指」分享了一套「總裁系列」的言情小說封面圖，其中總統蔡英文、行政院副院長陳其邁都成為了KUSO對象。系列封面圖在網路上瘋傳，令地方媽媽們大讚，「快要笑死，不好意思全套我買了」，也意外釣出了政治人物們本人回應。

陳其邁去年參選高雄市長落敗後人氣不減反增，他與貓咪陳小米的互動，更是擄獲了不少粉絲芳心，前陣子更有粉絲成立臉書應援團，以「地方太太」視角，分享陳其邁的生活，甚至連陳其邁修長的手指都不放過。

昨（21）日粉絲團再找來畫師D姊繪製「總裁系列」封面，不少政治人物都上榜，包括蔡英文、陳其邁、立委鄭運鵬、立委林靜儀、立委鍾佳濱、民進黨發言人鄭朝方、新竹市長林智堅。

每位政治人物都以唯美的少女畫風加上KUSO的書名呈現，陳其邁是「倔強總裁快罵我」、林靜儀是「山區潑婦善接生」、林志堅則是「風城少主最專情」、蔡英文成了「勁辣台妹愛貓咪」等，除了地方媽媽為此陷入瘋狂之外，也釣出了陳其邁親自回應，自己的身材問題，是因為襯衫的關係；林靜儀對此系列則表示，「每一個都超撩的啊啊啊」；鄭運鵬也說，「媽媽們真偉大」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/