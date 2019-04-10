全力推動台美關係 專家：小英堅定溝通美方滿意

2019-04-10 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨天與美國三大智庫用視訊方式進行演說，獲得全場掌聲，專家分析，美國對蔡英文近來堅定、積極的溝通態度應非常滿意。

《BBC中文網》報導，前美國國會研究處亞洲安全事務研究員簡淑賢（Shirley Kan）分析，台灣有好的故事，但過往在推銷故事上較不足，而蔡英文做的，就是說服國際世界，台灣的民主和自由受到中國威脅。報導指出，簡淑賢認為，蔡英文近來積極堅定的戰略溝通，應讓美方非常滿意。

報導表示，在昨天的視訊會議中，蔡英文向華府傳遞的關鍵訊息是，中國向美國發起挑戰，同樣支持自由民主的台美關係相當重要。報導稱，這一說法相信能贏得不少共鳴。

本報報導，蔡英文昨日在視訊中表示，中國正在大肆否決台灣人民國際參與的機會，所以我們非常感謝美國和其他理念相近的國家持續支持我們在國際社會的努力。也看到美國致力維護我邦交，並遏止中國在那些國家的影響力。

蔡英文指出，世界各地的反自由民主勢力越來越激進。我們以自由與個人自由作為進步的指標，而他們卻在海內外散布恐懼和施加控制。面對今日這些傳統以及非傳統的挑戰，更有必要共同回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/