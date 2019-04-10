吸引全球四大科技龍頭投資 蔡英文：言論自由讓外企看好台灣

蔡英文指出，近期臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與谷歌（Google）加碼投資台灣，而言論自由、網路自由，尊重隱私和智慧財產權，就是外國企業看好台灣、加碼投資台灣的重要原因。（圖取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2019-04-10 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（10）日於臉書發文表示，今天是台灣關係法立法40週年，台美在政治經貿有密切往來。近期臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與谷歌（Google）加碼投資台灣，而言論自由、網路自由，尊重隱私和智慧財產權，就是外國企業看好台灣、加碼投資台灣的重要原因，「台灣堅持民主與自由的生活方式，堅持走與中國不同的路。」

蔡英文表示，台灣具有吸引外商投資的絕佳環境，過去這段時間，聞名世界的資訊科技大廠加碼投資台灣，如Facebook宣布「Made by Taiwan」計畫，將培養1.5萬家中小企業發展全球品牌與業務，也將培訓5萬名數位行銷人才；Amazon和經濟部簽約進駐林口新創園區，每年將提供2千人次的雲端運算專業訓練。

此外，Microsoft設置物聯網新創中心及微軟AI研發中心，將在兩年內加碼投資10億元，並擴充兩百人研發團隊；Google去年啟動智慧台灣計畫，今年更進駐板橋遠東通訊園區，初期預計開出2500個職缺，也宣布在台灣購買亞洲第一筆綠電。

蔡英文說，這三年來自己一直在做的事情就是「改善台灣的經濟體質」、「穩定台灣與國際的關係」、「維持區域和平穩定」。最重要的是，台灣堅持民主與自由的生活方式，「堅持走與中國不同的路」。

蔡英文強調，台灣擁有言論自由、網路自由，也尊重隱私和智慧財產權。政府不會強制提取資料，更不會違法竊取技術，「這就是外國企業對台灣放心，看好台灣、加碼投資台灣的重要原因」。

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