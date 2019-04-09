今晚搭機赴美 韓國瑜：「獅子搏兔」訪美全力以赴

2019-04-09 23:02

〔記者姚介修／桃園機場報導〕高雄市長韓國瑜今晚搭機赴美訪問，在桃園機場受訪時表示，原本這次是「很單純的學術之旅」，講稿內容主要就是針對2018高雄市長選舉後的改變，沒想到3個月來，單純的學術之旅被賦予很多，他說要「獅子搏兔」，希望對這次訪美行程全力以赴。

韓國瑜今晚搭乘華航11點35分的班機前往美國，在桃園機場受到媒體大陣仗採訪包圍，不斷拱手向旅客打招呼向民眾致意，也有許多韓粉及搭機旅客相當熱情，頻頻推擠接近，希望握到韓國瑜的手。還有旅客高喊「選總統」、「韓總統好」。

韓國瑜表示，這個行程是3個月前5位大學教授從美國來台臨時邀約的演講，原本是很單純的學術之旅，沒想到3個月的時間，台灣政治氛圍改變這麽大，單純的學校演講交流，拜會高科技產業及僑胞，變成賦予了很多，失去原本單純的學術意義。

他強調，這次赴美只安排了史丹佛大學及哈佛大學，所以沒安排到華盛頓及紐約的行程，當然「如果有人問到九二共識的問題，到時候我再想要怎麽回答」。

對於媒體問到，國民黨內總統提名人選產生問題時，韓國瑜再度強調，這次演講內容就是高雄市長選舉後，台灣人民的改變與期待，演講後如果有人提問九二共識，到時候再回答這些問題。

至於是否會和美國官員會面？他也說，如果美方不嫌棄，他是抱持「心靈開放」的心態，非常樂意會面。

有國民黨中央委員主張提前召開全代會徵召他參選總統？韓國瑜說，其實目前國民黨3位大老「政治經驗非常成熟，在溝通管道上完全不成問題，也很順暢」，黨內有不同的聲音，這也不是全部中央委員的意見，對他來說，當務之急，是這次美國行全力以赴。

他也提到，民進黨總統提名人選，最後一定會產生一位，大家拭目以待，這是民進黨的家務事，也不在他的考量範圍之內。

韓國瑜公布此行赴美演講暨招商行程，預計飛抵舊金山後，轉機到波士頓，到哈佛大學演講，也將出席波士頓僑社晚宴；接著轉往洛杉磯，安排高科技產業參訪，以及圓桌招商座談會，還有一場和史丹佛大學學生座談及參訪、演講，預計18日結束行程返國。

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