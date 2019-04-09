韓國瑜訪美後即發起黨代表連署 謝龍介：讓他師出有名

2019-04-09 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕有人形容近期國民黨內總統初選簡直是「歹戲拖棚」，黨內也有不少聲音希望黨中央直接徵召高雄市長韓國瑜參選。對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介今天傍晚表示，等韓國瑜訪美行結束回台，他將發起黨代表連署，給黨中央壓力，讓韓國瑜出線得以「師出有名」。

謝龍介今天傍晚在《聯合新聞網》直播節目「龍介供乎你聽」中表示，支持者都十分著急為何國民黨都遲遲無法決定人選，這是因為目前黨內其他表態參選總統的人，少說也準備了10年以上，面對在8個月以前還沒沒無聞，近期聲量忽然飆漲的韓國瑜，他們是需要去適應、應變的。謝龍介也表示，希望推韓國瑜出來，並不是說一定會當選，只是依目前的局勢來看，是最有希望當選的！

而主持人也問到有藍營支持者擔心若是黨內人選出來的比綠營慢，恐會對藍營自身不利。謝龍介認為，晚點出來也不一定是壞事，等到18日韓國瑜從美國回來以後，他將會發起黨代表連署，只要有超過一半以上贊同，韓國瑜出線就師出有名，同時也能給黨中央壓力，屆時「搞不好會比民進黨還快決定人選」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/