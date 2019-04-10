韓粉嗆「永不錄用」這些學校畢業生 網友笑歪狂酸

2019-04-10 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜擁有不少韓粉擁戴，但有些韓粉的言論讓網友不敢恭維。有韓粉在臉書「韓國瑜加油團」羅列數所大學與高中，宣稱他已下令公司人資「永不錄用」這些畢業生；臉書「小聖蚊的治國日記」則轉貼該文截圖酸說，「你還有國中生和社會大學的可以用喔」。

一名韓粉在臉書「韓國瑜加油團」貼出一張「被綠營嚴重洗腦的學校名單」，內容羅列數十所學校，不乏有台大、清大、交大、成大及政大等國內知名大學，甚至連北一女中、成功高中等多所高中也名列其中。

該韓粉聲稱：「我已經交代人資小姐，以下名單中學校的畢業生永不錄用！大家一起抵制這些已經成為綠色台毒（獨）溫床的學校。」對此，臉書「小聖蚊的治國日記」嘲諷地說「你還有國中生和社會大學的可以用喔」。

文章曝光後引發網友熱議，留言狂酸「要不要連醫院的醫生也畢業於以上這幾所學校...也抵制不去就醫阿」、「有人可以幫我解答一下嗎 如果我畢業高中在名單裡，畢業的大學沒在名單裡這樣我算嗎？」、「真慘，他們還有人才可以用嗎？」、「好可憐的頭腦」、「他公司只有他自己，人資小姐也是自己，哈哈哈哈」、「不讀書就是這樣 XD」。

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