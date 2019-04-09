桃機保安疏失事件頻傳 監委要求交通部、內政部檢討改進

2019-04-09 21:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕桃園國際機場從2011年到去年間，除了4度遭旅客闖越查驗線通道入境，還發生10多起因保安疏失或警衛管制怠忽，導致民眾擅闖機場管制區的事件。監察院今通過監察委員張武修、蔡崇義等人的調查報告，要求交通部及內政部督促所屬單位檢討改進。

調查報告指出，去年7月19日曾有一名中國籍男子跨越桃園機場管制區證照查驗檯，在台北遊玩8天才被逮獲，先前也發生女子穿越管制區溜進休息室的事件，再加上去年8月7日國際竊賊趙準基也在國門來去自如，顯示交通部及內政部應就國境安全通盤檢討。

監委張武修、蔡崇義表示，相關案件的發生，顯示移民署警覺性不足、未落實勤務規定，且機場查驗線安全防護設施也未盡完善。而桃園機場從二○一一年至去年間，共發生十餘起保安執行單位怠忽安全維護的疏失，更顯示警政署未監督航空警察局落實職責，民航局與桃機公司也未善盡督核、維護工作。

此外，兩人也直指桃園機場既有的輔助保安控制措施，仍有證照查驗線預警空間不足、防止攀越安全阻隔措施太弱、機場周邊CCTV監控效能不足、機場界圍保全系統設施有盲點等諸多問題，均有檢討改善之必要。

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