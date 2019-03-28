全球最佳機場 桃園機場排名上升奪第13名

2019-03-28 13:01

〔記者陳宜加／台北報導〕國際權威航空服務調查機構SKYTRAX，今天公布今年度的世界最佳機場大獎（World Airport Award），新加玻樟宜機場連續第7年蟬聯榜首，台灣的桃園機場則上升2名至第13名，為歷年最佳名次；另也在全球最佳出入境服務中排名第4。

Skytrax今天公布世界機場排名，向全球1350萬名來自100多個國家的旅客問卷調查，調查在全球約550座機場出、入境與過境經驗，以及購物等方面的評價。

根據排名，榜首為新加坡樟宜機場，第2名為東京羽田機場、第3名是首爾仁川機場，第4至10名依序為杜哈機場、香港機場、名古屋機場、慕尼黑機場、倫敦希斯洛機場、東京成田機場、蘇黎世機場。

台灣桃園機場較去年上升2名，來到第13名，贏過阿姆斯特丹機場、哥本哈根機場、上海虹橋機場等。

另外，桃園機場在「亞洲最佳機場」中排名第8、「全球最佳機場設施」中排名第9、「全球最乾淨機場」中排名第8、「全球最佳機場人員」中排名第7、「全球最佳出入境服務」中排名第4、「全球最佳安檢」中排名第8、「全球最佳行李運送」中排名第7等成績，各項目名次均有成長。

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