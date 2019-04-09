未及時阻擋華航罷工 監委促勞動部、交通部檢討改進

2019-04-09 18:44

〔記者黃欣柏／台北報導〕機師工會早自2017年10月12日就提出勞資爭議調解，但今年2月8日仍發生華航機師罷工事件，對此監察院今通過監察委員仉桂美的調查報告，認定相關機關從調解到罷工事件發生，共1年4個月期間均未妥適處理工時等問題，要求交通部、勞動部檢討改進。

仉桂美指出，對於機師工會多次與華航、長榮航空間訴求勞資爭議及醞釀罷工，交通部未能即時以主管機關立場介入並促進雙方自主協商，導致最後工會選擇在今年農曆春節期間發動罷工，造成民生重大影響，此部分交通部應檢討改進。

仉桂美進一步指出，交通部明知「航空器飛航作業管理規則」與法律位階較高的「勞動基準法」間，對於工作與休息時間的規定有競合與矛盾的情況，卻沒有積極協商與調整，才會無法預控勞資爭議擴大。交通部如認為民航運輸業有其特殊性，無法一體適用勞基法，就應會同勞動部研議並謀求解決之道。

針對勞動部部分，仉桂美表示，勞動部在資方主張「職業工會不存在罷工權」、「調解期間不得為爭議行為」時，未能以主管機關身份澄清及提醒資方，使事件激化為實質罷工，且在罷工期間也未發揮把關與潤滑角色，使勞資雙方拉鋸長達7天、4次座談會議才達成共識，也須檢討改進。

仉桂美強調，未來政府機關應以本案為例，建立對國營、泛公股企業勞資爭議的之處理慣例，以利勞資雙方進行平等、有效的協商，進而降低對公眾生活的影響，此外對於是否應建立「罷工預告期」制度，也請行政院督促勞動部會同各主管機關通盤研議。

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