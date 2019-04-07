M1A2X戰車超寬超高超重 軍方將比照美軍採購專屬拖板車

2019-04-07 13:11

〔記者羅添斌／台北報導〕我國要向美方採購108輛M1A2X戰車，但因為M1A2X戰車有超寬、超高及超重等問題，無法符合現行一般道路、鐵路及高速（快速）公路法令規範，軍方官員今天表示，陸軍將會比照美軍M1A2戰車以專用輸具運輸模式，採購美軍現役拖板車作為專用載具，軍方作戰區還將新設拖板車的拖車隊來因應運用。

軍方官員說，陸軍採購M1A2系列戰車，其長度為9.83公尺，寬度為3.66公尺，高度為3.08公尺，重量為63公噸，無論長度寬度高度或是重量，都高出國軍現役的CM11戰車或是M60A3戰車，也無法符合現行一般道路、鐵路及高速（快速）公路法令規範，僅有國軍自主建購運輸器具，才能符合適法性的要求。

他表示，M1A2X戰車重量超出國軍現有裝備的最大重量，以M60A3戰車為例是52公噸，且國內公路法規最大拖曳重量僅達43公噸，因此配合軍方採購M1A2X戰車案，還要併案採購美軍現役拖板車作為專用載具，以符合運輸安全及適法性需要。

官員也表示，考量國軍作戰區的運能調配，軍方已規劃新編拖車單位，以達編訓合一效能。

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