配合採購M1A2X戰車 軍方將建立120公厘戰車彈產能

2019-04-07 12:19

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美提出108輛M1A2X型戰車採購案，將在109到117年度編列預算執行，根據最新送交立法院的國防部預算解凍報告指出，M1A2系列戰車使用的戰車彈為120公厘，但國內目前只具備105公厘戰車彈的產製能量，軍方將規劃運用現有戰車彈生產線，循工業合作技術引進及自行研發等方式，建立120公厘戰車彈的產能。

M1A2系列戰車使用的戰車彈，在戰備彈方面有:戰防榴彈、翼穩脫殼穿甲彈及人員殺傷彈，練習彈部分則有:戰防練習曳光彈、脫殼穿甲練習彈及穿甲訓練榴彈。這些彈藥都是120公厘口徑。

根據最新送交立法院的國防部預算解凍報告指出，為建立國防產業自主能力及縮短獲得時程，目前軍備局第202廠已具備有105公厘戰車彈的產製能量，國防部已在去年的11月9日函文軍備局，請202廠針對籌購M1A2系列戰車使用的戰車彈彈種，檢討建立產製能量，以滿足戰演訓需求。

此外，針對M1A2X型戰車的砲管，國防部也說，國防部軍備局已在去年6月函文經濟部工業，要將砲塔（含砲管）等系統，新增入工業合作需求，納入國防工業合作資料庫增訂，以利砲塔、動力及射控系統納入工合技術引進移轉，建立自主維修保養能量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/