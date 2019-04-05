台灣最前線攔截共機 IDF飛行員：唯一念頭保衛國土！

2019-04-05 19:38

〔記者羅添斌／台北報導〕中國殲11戰機日前越過海峽中線對台挑釁，我空軍由第一線的天駒中隊IDF戰機前往攔截警告，國防部長嚴德發今天前往澎湖天駒中隊慰勉官兵辛勞，第一時間執行任務的飛行員對嚴德發說：「保衛國土！」，就是他當時升空執勤、攔截驅離共機時心中的唯一念頭。

每年的4到9月期間，因為天候有利於共機出海演訓，為維護台灣安全，軍方都會派出一個中隊的IDF戰機前進部署到馬公，任務代號即為天駒中隊，3月31日期間，天駒中隊戰機才剛進駐馬公，中國殲11戰機就越界挑釁，當時就是由天駒中隊的IDF戰機在第一時間攔截警告，之後再交由前來支援的F16戰機執行攔截任務。

嚴德發今日前往澎湖防區視導，轉達三軍統帥蔡英文總統對於官兵捍衛領空優異表現的肯定，並且強調對於任何挑釁，國軍「不求戰」、「不避戰」，國軍遵三軍統帥蔡總統「國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」指示，戮力戰備整備，積極提升戰力，確保國家安全與區域穩定。

嚴德發在抵達澎湖地區視導「天駒部隊」，聽取簡報後即轉往警戒待命室，瞭解飛行員戰備執勤情形，並對官兵時刻堅守崗位，保持高度警戒驅離共機，充分發揮空防戰力，確保台海安全的努力，表達高度嘉勉之意。

「發揮國軍的核心價值，並且捍衛民主與自由。」嚴部長提及蔡英文總統昨日至四聯隊，肯定空軍攔截、驅離越過海峽中線共機的表現，而對於任何挑釁，我們「不求戰」、「不避戰」，確保空域安全，讓國人安心。

嚴部長強調，澎湖地區戰略價值重要，應變能力提升之後，相對能夠強化我國防衛能力的縱深以及早期預警的功能；嚴部長認為，空軍部隊肩負著捍衛領空的任務，捍衛領空也就意味著捍衛我們國土主權與民主自由。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/