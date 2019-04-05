第四聯隊攔截共機 蔡慰勉飛官︰國土主權寸土不讓

2019-04-05

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨日視導日前攔截共機的「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」，感謝他們守護國家的天空。總統並表示，作為總統，一定會和大家奮鬥到底，讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退。

共軍兩架殲十一戰機三月三十一日上午越過台灣海峽中線，空軍增派戰機緊急升空攔截後，共軍飛返中線以西。

總統昨在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發及參謀總長李喜明等陪同視導「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」，感謝空軍守護天空並致贈加菜金慰勉辛勞。

總統抵達空軍基地後，首先聽取近期攔截共機任務說明。隨後步行至五號棚廠，慰勉空軍第四聯隊的空、技勤人員。總統並在聯隊長顏有賢引導下，登上F-16V座艙，聽取座艙設備簡介並與現場官兵合影。

總統致詞時除表達對第四聯隊的嘉許外，也對解放軍蓄意越過中線的挑釁，要求國軍必須在第一時間強勢驅離。

總統指出，解放軍近來多次挑釁，無論從空中、海上，甚至在網路上，不僅意圖改變台海現狀，更嚴重影響區域的安全穩定。為了捍衛中華民國主權、守護民主自由價值、維持區域和平，國軍的角色和任務將會更加重要，一定要有防衛固守的充分準備，達成重層嚇阻。

總統也以三軍統帥的身分表示，國軍弟兄姐妹所展現的信心，告訴全國人民，只要有他們，台灣的領空就可以安全無虞。作為總統，她一定會和大家奮鬥到底，讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退。

總統也期勉第四聯隊，持續在工作崗位上，戮力精進自己的專業技能，她會和他們一起保衛國家，並帶領第四聯隊，讓未來世代的空軍從現在開始起飛。

蔡臉書︰穿裙子的，也能當好三軍統帥

蔡英文稍後也在臉書貼文說，她當總統以來，花了很多時間跟國軍建立默契，要證明「穿裙子的，也能當好三軍統帥」。蔡說，她跟國軍建立的默契，就是「國家主權，一寸不讓」，這不只是她與國軍的默契，更是她要傳達給國際社會的訊息。

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