共機殲11穿越中線挑釁 外交部通知區域夥伴示警

2019-03-31 20:59

〔記者呂伊萱/台北報導〕本報今晚獨家報導,中國軍機今天中午穿越台海中線,在中線以東飛行超過10分鐘,是有計畫的挑釁行動。外交部今晚表示,這是故意、魯莽且挑釁的行為,我國也已通知區域內的合作夥伴此事,並譴責中國此類挑釁行為。

中共軍方今天派出「殲11型」戰機,在中午時對台灣進行極度挑釁行動,先是來回逼近台海中線,後來更是穿越中線,進入中線以東的我方空域飛行,時間長達10餘分鐘之久,顯示這已是有計畫的挑釁行動,絕非偶發行為。

外交部今天晚間也在推特上表示,今天上午11點,兩架中共軍機「殲11型」穿越台灣海峽中線,違反兩岸長期以來互不穿越中線的默契。外交部批評,這是故意、魯莽且挑釁的行為,我國也已通知區域內的合作夥伴,並譴責中國此類挑釁行為。

At 11 a.m., March 31, 2 PLAAF J-11 jets violated the long-held tacit agreement by crossing the median line of the #Taiwan Strait. It was an intentional, reckless & provocative action. We've informed regional partners & condemn #China for such behavior.