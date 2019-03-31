共機殲11穿越中線挑釁 外交部通知區域夥伴示警

2019-03-31 20:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕本報今晚獨家報導，中國軍機今天中午穿越台海中線，在中線以東飛行超過10分鐘，是有計畫的挑釁行動。外交部今晚表示，這是故意、魯莽且挑釁的行為，我國也已通知區域內的合作夥伴此事，並譴責中國此類挑釁行為。

中共軍方今天派出「殲11型」戰機，在中午時對台灣進行極度挑釁行動，先是來回逼近台海中線，後來更是穿越中線，進入中線以東的我方空域飛行，時間長達10餘分鐘之久，顯示這已是有計畫的挑釁行動，絕非偶發行為。

外交部今天晚間也在推特上表示，今天上午11點，兩架中共軍機「殲11型」穿越台灣海峽中線，違反兩岸長期以來互不穿越中線的默契。外交部批評，這是故意、魯莽且挑釁的行為，我國也已通知區域內的合作夥伴，並譴責中國此類挑釁行為。

At 11 a.m., March 31, 2 PLAAF J-11 jets violated the long-held tacit agreement by crossing the median line of the #Taiwan Strait. It was an intentional, reckless & provocative action. We've informed regional partners & condemn #China for such behavior. — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） 2019年3月31日

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