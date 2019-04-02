共機越中線 美國安顧問波頓：美國承諾更加明確

2019-04-02 07:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國週日派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台挑釁。美日昨前後對此事發表評論，美國白宮國安顧問波頓於美東時間1日說，中國軍事挑釁無法贏得台灣民心，只會使珍惜民主的人民決心更加堅定，並重申「臺灣關係法」與美國承諾的明確。

中國週日派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台直接挑釁。針對中國軍事情挑釁，美國在台協會（AIT）昨直批北京試圖片面改變現狀是有害的（harmful），敦促中國停止脅迫台灣人民，並與台灣政府恢復對話；日本政府則強調台海和平至關重要，強烈期待兩岸當事者直接對話和平解決問題。

美國國防部與國務院也於1日先後發表評論；國防部發言人伊斯特本表示，美方反對任何一方旨在改變現狀的片面行動，北京試圖片面改變現況、破壞區域和平架構做法是有害的。國務院則以不具名發言人回應與AIT相同的內容評論。

美國白宮國家安全顧問波頓也於1日推文說，中國的軍事挑釁將無法贏得台灣任何民心，只會使各地珍惜民主的人們決心更加堅定，並重申強調「臺灣關係法與我們的承諾明確」。

外交部長吳釗燮也轉發波頓推文，並回應感謝波頓的堅定友誼和支持。吳釗燮說，台灣決心應對台灣海峽中冒進的軍事行動，「挑釁只會讓我們更強大，且投降不是一種選擇」。

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