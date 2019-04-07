我採購108輛M1A2X戰車案 資深官員：美方4月底前宣布

2019-04-07 11:39

〔記者羅添斌／台北報導〕儘管外媒傳出我向美軍事採購可能會受美中貿易談判受到擱置，資深政府官員今天說，我國向美採購108輛M1A2X戰車的購案目前走的順暢，並未受到擱置處理，官員並且樂觀的表示，依據我方接受到的訊息，美方可能會在本月底以前，就正式宣布出售M1A2X戰車給台灣。

軍方對此也已做好準備，根據國防部最新送交立法院的預算解凍說明報告指出，陸軍代號為「銳捷專案」的新式戰車採購計畫，預劃於109年到117年洽美軍以軍購方式購置戰車，並以已經對彈藥及運輸等規劃好後續配套措施。

資深政府官員表示，我國最早是在美國小布希總統執政時期，就已向美方提出M1A2戰車的採購案，當時提出的需求數量為二百輛，規劃換裝4個戰車營的主戰兵力，但這項計畫並未成功，到了歐巴馬總統執政時，我國軍方重新提出M1A2戰車採購案，但此時需求數改為120輛，不過，軍方內部自己也有不同意見，此案最後還是告吹，軍方改以要求中科院評估進行現役M60A3戰車性能提升案來替代，不過因為價格比採購M1A2戰車還貴，最終也未能進行。

官員說，我國向美採購的108輛新型戰車，為M1A2系列中的M1A2X型，為M1A2sepV3戰車小改款後的後銷型，我國若能順利獲得M1A2X型戰車，未來將部署在北部地區的兩個裝甲旅，強化北部及大台北地區的反登陸戰力。

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