不沉的航空母艦！2019《全球火力》排名 台灣排在這裡…

2019-04-03 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕《全球火力》（Global Firepower）網站釋出了2019年度全球軍力排名，我國排名第22，緊追加拿大、西班牙、澳洲，勝過越南和波蘭、沙烏地等。

根據《全球火力》網站說明，從2006年起便以55個不同指標排名全球137個軍隊火力。今年137個國家中，前十名為美國、俄羅斯、中國、印度、法國、日本、南韓、英國、土耳其、德國。

去年我國排名24，今年略升2位到達第22名，但終於超過越南和波蘭。消息傳上網路論壇，網友表示：「台灣太強了！」、「台灣小國能有22名，一點都不弱」、「飛彈之島、不沉的航空母艦」。

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Global Firepower網站

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