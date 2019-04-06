總統府音樂會 青年凱道挺小英連任：最佳國家領導人

2019-04-06 21:18

〔記者李欣芳／台北報導〕2019年總統府音樂會今晚在凱道登場，總統府首度開放民眾進場，繼政大野火陣線等多校學生代表日前表態力挺蔡英文總統競選連任後，包括台大學生等一群年輕人晚間也在音樂會現場舉行「2020，我年輕，我挺英」行動，發動2000人現場舉牌挺蔡總統，他們今晚8時在凱道舉行記者會，並號召民眾20時20分在現場默默舉牌，象徵2020年挺小英，以集體行動力挺蔡總統競選連任。

總統府這次舉辦史上最大規模的音樂會，開放民眾自由入場，眾多年輕人則在現場堅定力挺蔡英文競選連任。

這場音樂會邀請各國駐台使節及駐台機構代表參與，蔡英文總統、陳建仁副總統、總統府秘書長陳菊、外交部長吳釗燮也到場欣賞音樂會，雖然音樂會7時才開始，但傍晚不到6時，人潮已開始聚集，不少民眾當場席地而坐。

由台大、東海、政大、清大、東吳等多校大學生以及部分開始工作的社會新鮮人約30多人號召的「2020，我年輕，我挺英」行動，他們晚間8時在凱道位於二二八公園門口一側舉行記者會，發表聲明指出，「根據蔡英文這幾年的執政表現，我們認為他是台灣現階段，在同時面對改革及國際壓力下，最佳的國家領導人」。

聲明指出，蔡總統上任後，面對反對方的強烈壓力，依然堅持推動婚姻平權、轉型正義、年金改革、司法改革等艱困議題，推動社會進步，也解決多年弊病，面對中共日益升高的威脅，蔡總統堅定傳達「台灣共識」，拒絕一國兩制，並實際發展國防自主、改善基層士兵環境，對外重建與日、美及太平洋國家的友好信任，守護台灣主權。

聲明強調，改革容易招致不滿，威脅容易產生恐懼，內外多重挑戰使蔡總統面臨連任的危機，我們不希望台灣得來不易的進展，因為選舉而停滯甚至倒退，所以選擇以行動支持蔡英文總統，希望蔡總統通過民進黨內初選，勝選連任。

這群年輕人原本準備1000份「2020 年輕挺英」的手舉牌，但一下子就被索取一空，他們緊急加印1000份，2000份手舉牌晚間7時20分左右就全部發完。

至於如何看待前行政院長賴清德角逐民進黨總統初選挑戰蔡英文連任？參與挺英行動的鄭小姐表示，他們是單純挺小英連任，不評論民進黨總統初選。

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