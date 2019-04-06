總統府音樂會登場 人潮開始聚集凱道

2019-04-06 18:38

〔記者李欣芳／台北報導〕2019年總統府音樂會今晚7時在凱道登場，這場史上最大規模的音樂會，總統府首度開放民眾進場，蔡總統今天也特別邀請民眾參與，傍晚5時許已陸續有民眾進場，夜色漸黑後，人潮開始聚集。

晚間的音樂會由「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題，串連2個小時的精彩節目。「地之美」以台灣沃土中的豐富地景，滋養培育出多元而獨有的生命為主軸，邀請桑布伊、乱彈阿翔等人，透過歌聲呈現開闊的包容之力與強勁的生命力。

總統府表示，「人之美」傳遞多元族群融合，有曾淑勤搭配台中永安國小與惠文國小的百人編制兒童合唱團；國寶楊秀卿老師帶領的微笑唸歌團搭配李英宏與栢樂座共同演出；王彩樺搭配三牲獻藝、國防部藝工隊；生祥樂團；陳宏豪、紀曉君與吳昊恩搭配演出，最後由迷幻搖滾樂團法蘭黛搭配蔡振南的跨世代組合，多組新秀與前輩的共演組合，呈現世代間的相互尊重與對話。

至於「心之美」則展現自信前行的勇氣，有創作女歌手鄭宜農、龐克搖滾樂團滅火器，齊心為台灣的未來努力，並互道：晚安，台灣。

今年的總統府音樂會首度開放民眾自由入場，總統府前的重慶南路、凱道及南北廣場都可以開放欣賞，總統府歡迎民眾帶著野餐墊，在這春風微微的夜晚席地而坐，一同來欣賞這場音樂會。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/