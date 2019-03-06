4/6總統府音樂會凱道登場 蔡柯將再度同台

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今宣布，「2019總統府音樂會」適逢總統府建築物落成100年，4月6日將於凱達格蘭大道登場，希望「喚醒台灣的共同記憶」。同時文化總會也在周遭舉辦「城南有意思」活動，以市集、展覽、兒童劇等精彩系列活動串連城南。當天，總統蔡英文及台北市長柯文哲可望再度同台。
「總統府音樂會」可溯源至1991年，曾停辦5年，於2016年起復辦，前幾屆選址於屏東、彰化等地。總統府發言人張文蘭表示，今年音樂會拉回總統府前的凱達格蘭大道舉行，由文化總會負責策劃，總統府音樂會自2016年復辦以來，強調「藝術性」、「多元性」、「公共性」三大主軸，因此將委由台北市政府邀請社福機構、機關和特教師生共襄盛舉，除設座位區外，也開放民眾自由入場。
文化總會副秘書長李厚慶表示，音樂會的內容企劃及卡司仍在籌備中，但是將緊扣「共同的記憶」、「人民的總統府」兩大方向。他介紹了音樂會的主軸及主視覺設計，音樂會的主視覺是音符所組成的花朵，象徵「多元、跨界」的組合，他並透露，這次邀請到衛武營國家藝術中心總監簡文彬擔任音樂會總監，並邀請台北流行音樂中心主任丁度嵐負責製作，揉合傳統與現代、古典與流行。
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去年2018總統府音樂會於彰化員林演藝廳舉行，主題為「吾鄉風光」，當時邀請在地音樂家、音樂幼苗、受刑人樂手等共襄盛舉。（資料照）
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「2019總統府音樂會」將與「2019城南有意思」串連，於今年4/4至4/7的兒童節假期，在台北市舉行一連串的精彩活動。（圖取自文總粉絲專頁）
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