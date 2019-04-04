「辣台派站出來！」小英號召來總統府聽音樂遊市集

2019-04-04 10:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年適逢總統府建築百年紀念，府方除週六擴大舉行音樂會，蔡英文總統也透過臉書預告，白天將在總統府前設置島嶼物產市集，邀請超過70個品牌攤位，讓民眾可以「吃到喝到看到買到」最棒的農產品！蔡英文也號召說：「辣台派站出來！」和小英一起聽總統府音樂會。

蔡英文介紹這次在凱道舉行的總統府音樂會，分為「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題，由指揮楊智欽與NTSO國立台灣交響樂團，從晚上7點開始，共同串連起兩個小時的精采節目。總統也預告，卡司絕對精彩！

而在總統府音樂會前，總統也介紹可以先前往「一日台灣島嶼物產市集」。蔡英文說，台灣物產豐富，農產品多樣又好吃，這次邀請超過70個品牌攤位到懷寧街、寶慶路口，讓大家在短短一條街就可以吃到喝到看到買到最棒的農產品！市集的時間是從上午11時至下午4點30分。

總統也透過臉書宣傳說，這是把這個國家最微小、最有趣，也最美的事情，在一天裡、一條街上，聚集起來。

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