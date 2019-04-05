總統府明晚音樂會開放入場 齊柏林作品將出現

2019-04-05 13:05

〔記者李欣芳／台北報導〕「2019總統府音樂會」明晚7時將在總統府前凱達格蘭大道盛大登場，總統府今天表明歡迎民眾前來參加這場史上最大規模的總統府音樂會。總統府發言人林鶴明今天表示，這次音樂會主辦單位取得財團法人「看見．齊柏林基金會」的影像授權，將齊柏林先生最感動人心的影像作品「看見台灣」裡，很多令人印象深刻的片段與動畫結合，例如稻田裡的大腳丫，呈現在寬達100公尺的大片LED燈網。

林鶴明說，總統府音樂會的現場，聲光特效十足，屆時將有多達15萬顆LED燈網，形成全國史上最寬的LED燈網幕，為音樂會舞台呈現磅礡華麗視覺畫面。

他表示，今年的總統府音樂會首度開放民眾自由入場，總統府前的重慶南路、凱道及南北廣場都可以開放欣賞，歡迎民眾帶著野餐墊，在這春風微微的夜晚席地而坐，一同來欣賞這場音樂會。

林鶴明指出，這次音樂會延續總統府音樂會一貫「公益性」及「音樂平權」的理念，讓弱勢民眾也能有機會參與這場音樂盛宴，因此特別設置420個座位席，由本次音樂會協辦單位敎育部、衛福部，以及台北市政府邀請轄下社福及特敎機構包括：北區兒童之家小朋友、基隆、文山特敎學校、台北啟明、啟智學校師生家長丶陽明敎養院、永福之家的身障朋友、關懷據點高齡長輩，新住民家庭，以及兒福中心的孩子們一同來到總統府前，感受不同年代的歌曲帶給我們的成長記憶。

此外，他說，還有來自11國友邦大使、23國駐台機構代表50餘人也受邀出席今年的總統府音樂會，讓不分世代、跨族群的國内外朋友，都能透過這次的音樂會，再次體驗丶認識台灣豐美的土地與美好的人情。

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