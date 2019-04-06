總統府音樂會 年輕人高喊「辣台派」20：20舉牌挺小英

2019-04-06 19:49

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府音樂會今晚7時在凱道登場，包括政大、台大學生等一群年輕人發起「2020，我年輕，我挺英」行動，今晚要發動千人現場舉牌挺蔡總統表達心聲，大學生們晚間在現場發放「2020 年輕挺英」的手舉牌，不到晚間7時，1000份手舉牌就發光。

不少年輕人在凱道席地而坐，高舉「2020 年輕挺英」的手舉牌，並高喊「辣台派，辣一下！」。年輕人預計在20時20分舉牌，象徵2020年，挺蔡英文總統競選連任。

總統府史上最大規模的音樂會今晚登場，總統府首度開放民眾進場，蔡總統晚間也抵達現場，晚間的音樂會由「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題，串連2個小時的精彩節目。

目前在前段「地之美」以台灣沃土中的豐富地景，滋養培育出多元而獨有的生命為主軸，邀請桑布伊、乱彈阿翔等人，透過歌聲呈現開闊的包容之力與強勁的生命力。乱彈阿翔剛在現場表演「走馬燈」等曲目。

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