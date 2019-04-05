清明節小英在幹嘛？這名員工的心聲感動無數網友

2019-04-05 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕今天是各家團聚、掃墓的清明節，總統蔡英文在做什麼呢？1名疑似是蔡英文身邊的幕僚的網友今晚在臉書上發文，記錄他跟著「老闆」跑了1天行程的心境，讓他忍不住感嘆「真心佩服老闆」、「我們國家真的是靠女生在撐」。

疑似為蔡英文總統工作的網友阮俊達今日在臉書發文表示，「真心佩服我老闆」，並細數蔡英文在清明節於雲林辛苦跑的13個行程，「從麥寮、元長、土庫、北港、水林一直到口湖」。阮俊達解釋，蔡英文拜訪鄉親絕不只是跟鄉親們隨口哈啦幾句，而是認真地向鄉親報告國政進度，即便在吃飯的場合，也不忘向鄉親說明台灣的外交戰略，相當地認真、熱情。

阮俊達說，對於總統認真的態度，鄉親的反響也非常熱烈，無論是同婚、勞工、在地農業、台獨議題，甚至是假消息等與台灣未來相關的議題，鄉親都一一直接地提問，總統也逐一回答，儘管座談都辦在小小的農村，但格局都相當大。

文末，阮俊達還述說了他眼中的蔡英文，「或許不是很激情，但她非常清楚要把台灣帶往何方，也始終保持著自信」，而看著一整天奔波勞碌的蔡英文無論何時都不見倦容，也讓他不禁感嘆「我們國家真的是靠女生在撐」。

不少網友看了阮俊達的文章後，紛紛在底下留言「支持你老闆！」、「再投你老闆！」，還有網友扼腕地表示，「今天回水林掃墓沒遇到好可惜」，就連社民黨議員苗博雅、獨派大老史明也為這篇文章按讚。

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