粉絲寫信給川普「小英沒能力抵抗中國」 賴清德說話了！

2019-04-04 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德宣布投入2020總統大選，「賴營大老」、律師蕭東賢對此從美國洛杉磯寫信給美國總統川普，向川普在信中對小英告玉狀：「賴院長當總統會比小英好得多」、「蔡英文沒能力抵抗中國」；賴清德本人也對此做出回應。

根據《放言》報導，蕭東賢表示，自己只要靈感一來就會寫電子郵件給美國總統，大概每週寫1次，表達自己對美中關係的意見，同時也替台灣說好話，現在看到蔡英文執政3年，去年的大選失利可證明社會主要問題均無解決、民心流失，才會和川普介紹賴清德。

蕭東賢指出，自己不是首次抨擊蔡英文，現在賴清德讓在美國的台灣人相當雀躍，且他的民調又高於小英，只是美方對於賴相對之下較陌生，才會客觀地讓美方更了解賴清德，使美國政府不會反對賴清德參選總統，「我個人真的覺得賴院長當總統會比小英好得多」。

根據《民視新聞台》報導，賴清德聽聞事件後表示自己並不知情，也不認同自己的支持者做出這種事情，他希望這場初選能夠為國為民，超越派系、超越個人，他呼籲自己的支持者也要秉持這種理念；民進黨立委王定宇則表示，該名支持者的作為「不叫支持，這叫傷害台灣」。

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