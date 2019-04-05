防濁水溪風飛沙要設攔水壩 小英總統這麼說

2019-04-05 15:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕總統蔡英文今天到下鄉雲林接地氣，聽取民瘼，麥寮鄉民代表許高源為民陳情濁水溪揚塵問題，希望總統協助建攔水壩，解決吃飯攪沙問題；總統蔡英文表示，要做就要能徹底解決，她會與行政院討論。

許高源表示，六輕在麥寮已經設廠20年，很多年輕人想回鄉打拚，但問題就出在揚塵，麥寮及雲林長年受濁水溪風飛沙之苦，去年前行政院長賴清德與立委蘇治芬曾到麥寮，賴院長曾表示，處理濁水溪揚塵問題經費無上限，就算經費無上限，也要好好計畫，不要每次選舉到，濁水溪就是雲林人的母河，選舉結束後，風飛沙依舊，麥寮人一樣吃飯攪沙。

許高源強調，中央每年從六輕收稅4、500億元，中央不要只會奪取稅收，沒為麥寮「做半項」，希望中央在濁水溪蓋個攔水壩，平時可以調解水位，不用與上游的農民搶水，到了旱季，濁水溪一樣有水，除了提供六輕使用外，蓄水覆蓋河川浮覆地，風沙就不會飛，人民不受風沙為害。

蔡總統表示，處理濁水溪揚塵是解決空污問題中最重要的一環，她曾告訴行政院，濁水溪揚塵是空污的一大來源，要優先處理；設攔水壩議題，她會拿回去和行政院討論，了解行政院對攔水壩是怎樣的想法及規劃，但她認為，既然要做、要花錢，就要徹底解決，不能只是階段性解決，幾年、幾個月後揚塵又來了。所以要做，就要做徹底。

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