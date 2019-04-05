林飛帆籲蔡幕僚勿中止初選 洪耀福：沒有人在主導什麼

2019-04-05 17:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨正在進行黨內總統初選協調，太陽花學運領袖林飛帆今天在臉書撰文力挺蔡英文總統，不過他也說重話，不樂見蔡總統身邊幕僚強行主導用各種方式停止初選。對此，蔡英文核心幕僚、前民進黨秘書長洪耀福說，「我不是核心幕僚，大家都靜待五人小組的協調結果，沒有人在主導什麼事，而且我對民進黨主席卓榮泰的協調能力很有信心。」

林飛帆今天首度表態力挺蔡英文，投下震撼彈。他也說，賴清德若願意接受黨內初選協調機制，與蔡總統搭檔形成更強韌的組合，將是展現更大承擔的最佳機會。時間與機會還在賴院長這一邊。

不過，林飛帆也重話批評民進黨初選過程「確實令人十分憂心」。有報導指出，蔡總統身邊有部分缺乏信心的核心幕僚想要強行主導，透過中執會或其他方式停止初選，改為直接徵召。這種做法，無論有多少苦衷，都會讓社會認為是「擔心輸乾脆掀牌桌」，不僅無法幫助蔡總統，更可能讓已經決定參與初選的蔡總統陷入進退兩難的困局，讓好不容易回升的民意支持付諸流水。

洪耀福立刻在臉書分享了林飛帆的這則「挺英文」，被問到相關議題，洪耀福回應說，「我沒有身分回應此事，大家對黨的規定不是很了解，都是人云亦云而已。大家都靜待五人小組的協調結果，沒有人在主導什麼事，我不是核心幕僚，而且我對卓主席的協調能力很有信心。」

民進黨主席卓榮泰日前在節目上指出，他主持的黨中央、全代會，不可能通過所謂的「霸王條款」。他4日則在臉書貼上日本關西機場的行李擺放照暗喻，「用心把事情做好，一步一步來很難嗎？」

卓榮泰今天又於臉書上說，「桃園機場，行李站起來了」、「請大家珍惜台灣的美好！」最後還用主題標籤標識出「#努力工作別想太多 #百尺竿頭要繼續加油」相關臉書文章引發討論。

除了林飛帆，前社民黨秘書長、現為台南新芽協會理事長的嚴婉玲也指出，黨不應服膺於任一候選人（即使是總統級候選人）的意志，才能彰顯出黨的立場與價值。堅持選務中立但盡力協調兩方得出最佳解，才能把民進黨的價值繼續體現在台灣政治史上。

嚴婉玲認為，賴清德前院長一定有足夠的智慧能判別什麼時候該做什麼樣適切的選擇，這2、3個星期下來，難道賴清德沒發現，賴蔡兩人實力其實在伯仲之間，「當大多數支持者都贊同蔡賴配是1+1>2 的強勢組合的話，決斷其實只在您的一念之間。」

社運團體經濟民主連合召集人賴中強指出，他不適合對民進黨總統初選表態，但他認同林飛帆所說，民進黨若要能重新召喚青年世代的熱情，不能依靠擁抱傳統思維、順從既得利益的開發期望，例如賴院長過度偏重解決「五缺」，對陷於結構困境的企業「要什麼就給什麼」，這些措施無助經濟體質的轉型。

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