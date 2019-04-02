貪汙者可轉外役監 黃國昌要修法嚴禁

2019-04-02 11:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌、徐永明、高潞‧以用今召開記者會，針對央廣前董事長朱婉清挪用公款，被檢方以侵占罪起訴後，卻在通緝時效失效後返台、未歸還公款一事，黃國昌表示，將提出「外役監條例」與「貪汙治罪條例」修法，明文規範任職政府捐助成立的財團法人，一旦成為受刑人，不得享特別縮刑，且應將相關董事長、職員視同公務員。

黃國昌說，朱婉清案中，央廣是由政府編列預算，其董事長職務也是官派，但在朱婉清案中，卻僅用「業務侵占罪」起訴，並非用《貪污治罪條例》，不只刑期輕，追訴權時效也較短。因此朱婉清棄保潛逃美國，回台後甚至還能大宴賓客，凸顯目前台灣反貪腐的制度實務漏洞。

黃國昌並說，外役監目前收容比例最高的正是犯《貪污治罪條例》的貪污犯。依照《外役監條例》的「縮刑制度」規定，坐一個月的外役監，大約可以抵兩個月刑期，因此新聞上常見貪污犯很快即可假釋出獄。對此，時代力量主張「誠心悔過」的實質要件審查要落實，且貪污犯若繳回不法所得，到外役監服刑仍要排除縮短刑期的適用。

時代力量總召徐永明表示，雖然朱婉清案已是舊案，但是現在仍有法制漏洞待解決，許多犯下貪污案的政商名流，包括近期的林益世，也都提出申請要到外役監服刑，呼籲司委會能盡快排案，讓法案盡快通過。

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