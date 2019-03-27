公開韓國瑜碩士論文！ 黃國昌：他早知中共要併吞台灣

2019-03-27 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日出訪中國，接連港澳中聯辦主任、國台辦主任等高官，引起爭議。對此，時代力量立委黃國昌翻閱了韓國瑜碩士論文後表示，「其實韓國瑜在碩士階段，就已經知道中共要解放併吞台灣啊」！

黃國昌今日晚間在臉書發文，表示辦公室助理去印了韓市長的碩士論文「從中共對台統戰策略看兩岸談判」，「休息之餘隨手翻了一下，姑且不論學術價值，覺得還蠻有意思的」。

只見論文中結論部分，一段內容清楚寫道「中共『對台統戰』策略是有一套完整的戰略與戰術計畫。整個統戰最高戰略目標訂位於『解放台灣』，使台灣成為『中華人民共和國』主權管轄下的一個地方政府。此戰略目標恒久不變」。

對此，黃國昌嘆道「其實韓國瑜在碩士階段，就已經知道中共各種手段，就是要解放併吞台灣啊。現在沒有道理看不清楚啊」！

網友也紛紛對此在貼文下方留言，表示「他目前正在落實論文啊，只是，是站在中共那一邊」、「快去跟中國舉發他」、「你確定論文是他親筆嗎」、「想吐」、「政治100分」、「知道這些細節，在對抗共產黨時代好用，但怎麼幫助共產黨對付台灣，也可以轉化使用」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/