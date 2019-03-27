中國國台辦例行記者會 竟為韓國瑜說明此行成果

2019-03-27 12:20

〔記者鍾麗華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜22日起出訪香港丶澳門丶深圳及廈門，稱已獲逾52億元訂單，中國國台辦今天的例行記者會一開始，就為韓國瑜訪中成果做了相當完整的宣傳與說明，除經貿採購訂單，還包括一大串的文教交流、旅遊等各方面成果，相當完整。

香港《成報》今天就指出，跟韓國瑜簽下買單的公司，不乏中國國企，或受中共「國有資產監督管理委員會」監管、公司屬「國家發改委」國債專案項目等，即便是在香港簽約的企業也是中聯辦控制，換句換說，韓國瑜買單的幕後老闆就是中共，直言「這場戲演得太差了。」

對於韓國瑜與香港、澳門中聯辦主任會面，引發質疑，中國國台辦發言人安峰山今天在例行記者會表示，「這既是正常的待客之道，也體現了大陸對韓市長到訪的重視。民進黨當局和一些『台獨』、『港獨』勢力進行歪曲誣衊，充分暴露了他們阻撓兩岸和港澳開展交流合作，損害同胞利益福祉的本質圖謀。」

他並稱，「香港、澳門回歸祖國以來，『一國兩制』取得了舉世矚目的成就，這是任何人、任何勢力歪曲和抹殺不了的。」

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