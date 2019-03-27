轟韓國瑜完全在惡搞！ 藍營人士怒批：政治100分經濟0分

2019-03-27 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕對於高雄市長韓國瑜訪中言行，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸日前才連發數篇文痛批韓國瑜；26日他再度砲轟韓國瑜腦袋裡「政治100分，經濟0分」、「完全在惡搞」！不過稍後他已將該文刪除，並表示最近激動了點，得罪了不少人，已經封存了部分辛辣發言。

杜紫宸25日上午起在臉書連發5篇文章怒嗆韓國瑜，先是強調「如果韓國瑜選上中華民國總統，請上蒼刺瞎我的眼，我不想再看這個偽善、愚蠢的世界。」杜紫宸並在韓國瑜與國台辦主任劉結一見面後，質問韓「你今天會過劉結一後，發言所指的豬八戒包括誰？是不是所有不願支持您的，包括我，全是豬八戒？」怒批韓國瑜「自以為是玉皇大帝了嚒？就這點耍嘴皮子道行，你也配？實在是忝不知恥。」但該文在發文後5小時已被刪除。

26日杜紫宸再度發文，對韓國瑜訪中發表看法，他痛批韓國瑜的腦袋裡，應該是「政治100分，經濟0分」，更砲轟韓發展經濟的做法「真的是外行充內行，完全是惡搞」！

不過昨日稍晚杜紫宸已將該文刪除，他表示最近激動了點，連老弟都出面勸他休息一下，「的確，最近的臉書貼文，常被媒體拿去搧風點火，雖然有人知我心意，但得罪了不少人，包括一些老朋友。」他也表示，「已封存了部分辛辣的發言，降低殺傷度。春秋責備賢者，我便自認左丘明，册封諸位為聖賢」。

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